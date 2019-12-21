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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Лестером" в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Лестером" в АПЛ


фото: REUTERS
В матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил на своем поле "Лестер"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не принимал участия в матче и остался в запасе.

На 22-й минуте счет открыл нападающий "Лестера" Джейми Варди. Через 8 минут форвард "Манчестер Сити" Рияд Марез сравнял счет. В конце первого тайма, на 43-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник "Манчестер Сити" Гюндоган. Третий гол за команду Хосепа Гвардиолы забил нападающий Габриэль Жезус.

"Манчестер Сити" победил 3: 1 и прервал девятиматчевую беспроигрышную серию "Лестера" в премьер-лиге.

"Манчестер Сти" набрал 38 очков и сократил отставание от "Лестера", который занимает второе место, до 1 пункта. Возглавляет турнирную таблицу "Ливерпуль", который имеет 49 баллов.

Чемпионат Англии

18-й тур

21 декабря

"Манчестер Сити" - "Лестер" 3: 1

Голы: Марез, 30 Гюндоган, 43 (пен.), Жезус, 69 - Варди, 22

  • Напомним, 18 декабря в матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Оксфорд Юнайтед" со счетом 3: 1, а украинский футболист Александр Зинченко стал лучшим по показателю ТТД.
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