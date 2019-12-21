Пристайко ответил на слова Путина об исконно российском Причерноморье
21 декабря, 2019, 15:55
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, что Причерноморье является исконно российской территорией
Об этом сообщает Укринформ .
По словам Пристайко, тот, кто заглядывается на чужие территории, плохо заканчивает.
"История - не очень надежный советник в политических делах. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки, один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: те, кто заглядывает на чужую землю, кто видит за рубежом некие "исконные территории" - приходит к плохому финалу", - сказал Пристайко.
- Напомним, 19 декабря во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин сделал ряд заявлений: назвал автором украинской идентичности польского графа Потоцкого, поддержал Сталина в решении разделить с Гитлером Польшу в 1939 году, заявил , что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно российские территории и тому подобное.
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