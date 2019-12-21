Пристайко ответил на слова Путина об исконно российском Причерноморье

21 декабря, 2019, 15:55

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, что Причерноморье является исконно российской территорией

Об этом сообщает Укринформ .

По словам Пристайко, тот, кто заглядывается на чужие территории, плохо заканчивает.

"История - не очень надежный советник в политических делах. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки, один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: те, кто заглядывает на чужую землю, кто видит за рубежом некие "исконные территории" - приходит к плохому финалу", - сказал Пристайко.