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Espreso.tvОбществоПоловина россиян в ООН являются агентами ФСБ, - посол Украины в США Ельченко

Половина россиян в ООН являются агентами ФСБ, - посол Украины в США Ельченко


фото: ukrinform.ua
Новый посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - сказал Ельченко, который до назначения послом в США работал постоянным представителем Украины при ООН .

По словам посла, через 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций.

"Время от времени, мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают. Россия имеет огромное влияние в ООН прежде всего как постоянный член Совета Безопасности. Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится ", - пояснил Ельченко.

По словам посла, страны, которые голосуют в ООН в унисон с Россией, зависимы от нее.

"О 20-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, то большинство из них на 100 процентов зависят от нее. Или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет", - подчеркнул Ельченко.

К таким странам, по словам Ельченко, принадлежат Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан - в Африке. Мьянма, Камбоджа - в Азии.

 

 

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