Под Киевом под колесами авто погибли два велосипедиста
21 декабря, 2019, 20:51
На Брест-Литовском шоссе автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Сегодня, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов. По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь по правой полосе, на большой скорости сбил двух велосипедистов, которые двигались в попутном направлении по той же полосе.
От полученных травм двое велосипедистов, мужчина и женщина, получили тяжелые травмы и погибли на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.
Фото: Патрульная полиция м. Киева
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция