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Espreso.tvКриминалПод Киевом под колесами авто погибли два велосипедиста

Под Киевом под колесами авто погибли два велосипедиста

На Брест-Литовском шоссе автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Сегодня, около 17 часов, на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов. По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь по правой полосе, на большой скорости сбил двух велосипедистов, которые двигались в попутном направлении по той же полосе.

От полученных травм двое велосипедистов, мужчина и женщина, получили тяжелые травмы и погибли на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

Фото: Патрульная полиция м. Киева

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