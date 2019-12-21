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Espreso.tvОбществоПЦУ на Волыни "протестует" из-за новой даты Рождества

ПЦУ на Волыни "протестует" из-за новой даты Рождества


фото: ukrinform.ua
Православная церковь Украины в Волынской епархии отслужит рождественскую литургию 25 декабря и 7 января

Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии ПЦУ.

"25 декабря, в 10.00 богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы по случаю Рождества Христова в соответствии с Новоюлианским календарем возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил. По словам владыки, начинать рождественские празднования можно уже в этот день, акцентируя внимание не на конкретной дате, а на событии о приходе в мир Спасителя и на периоде - от 25 декабря по 7 января ", - говорится в сообщении.

В епархии напомнили, что в ноябре группа прихожан Православной церкви Украины обратилась к митрополиту с открытым письмом с просьбой о введении празднования Рождества 25 декабря, не отвергая и 7 января. Тогда митрополит Михаил, учитывая желание части верующих отмечать великое событие одновременно с Вселенским Патриархатом и другими церквями, сказал, что может принять это обращение.

  • 14 декабря митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины ведет просветительскую работу для проведения календарной реформы.
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