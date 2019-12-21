Минэкономики из-за газовых соглашений пересмотрит макропрогноз по поводу курса гривни

21 декабря, 2019, 18:04

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления курса гривни из-за газовых договоренностей с Россией

Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Думаю, возможно, нам придется пересмотреть макропрогноз по курсу в части его большего укрепления", - сказал Милованов.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 грн / $ 1, в 2021-м - 27,2 грн / $ 1, в 2022-м - 27,5 грн / $ 1 по базовому сценарию, по оптимистическому - в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн / $, 23,9 грн / $ в 2021 году и 24,2 грн / $ в 2022 году.

"Мы получили очень хорошие новости по итогам переговоров по транзиту газа. Это дает основания Украине иметь прочный обменный курс. В правительственные прогнозы мы закладывали некоторую девальвацию курса. Но с учетом событий сегодня и вчера, с учетом того, что происходит на валютном рынке в последние два-три месяца, думаю, у нас есть все основания сказать, что гривня будет укрепляться ", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.