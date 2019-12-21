Лучший предновогодний подарок - Коболев о санкциях США по "Северному потоку-2"

21 декабря, 2019, 10:13

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" лучшим предновогодним подарком

Об этом Коболев написал в facebook.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - написал Коболев.

Таким образом, он отреагировал на введение США санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".