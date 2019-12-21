Лучший предновогодний подарок - Коболев о санкциях США по "Северному потоку-2"
21 декабря, 2019, 10:13
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" лучшим предновогодним подарком
Об этом Коболев написал в facebook.
"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - написал Коболев.
Таким образом, он отреагировал на введение США санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
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