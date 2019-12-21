Гончарук призвал сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили работу
21 декабря, 2019, 22:49
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили работу
Об этом Гончарук заявил в видеообращении.
"Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, который не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом", - сказал Гончарук.
Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.
По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.
- Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины не утвердила за основу и отправила на доработку законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
- 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня с 16:00 все игорные заведения прекращают функционирование.
- Владимир Зеленский прокомментировал проваленный 19 декабря законопроект об игорном бизнесе и добавил, что знает, кто за этим стоит.
- По состоянию на 20 декабря полиция пресекла деятельность 5300 игорных заведений .
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