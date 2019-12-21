Гончарук призвал сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили работу

21 декабря, 2019, 22:49

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили работу

Об этом Гончарук заявил в видеообращении.

"Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, который не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом", - сказал Гончарук.

Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.

По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.