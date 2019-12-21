 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГончарук призвал сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили работу

Гончарук призвал сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили работу


фото: ukrinform.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили работу

Об этом Гончарук заявил в видеообращении.

"Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, который не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом", - сказал Гончарук.

Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.

По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.

  • Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины не утвердила за основу и отправила на доработку законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
  • 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня с 16:00 все игорные заведения прекращают функционирование.
  • Владимир Зеленский прокомментировал проваленный 19 декабря законопроект об игорном бизнесе и добавил, что знает, кто за этим стоит.
  • По состоянию на 20 декабря полиция пресекла деятельность 5300 игорных заведений .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

21 декабря, 2019 суббота

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать