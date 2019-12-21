Директора оборонного госпредприятия подозревают в государственной измене

21 декабря, 2019, 12:26

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене директору государственного предприятия "Безопасность"

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 директор ГП "Безопасность", действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Они договорились содействовать участию иностранной компании Gray Fox Logistics (США) в исполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину "полуавтоматизированный линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП".

"При этом должностные лица вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем директор ГП "Безопасность" на выполнение государственного оборонного заказа обеспечило заключение контракта между Gray Fox Logistics и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

Как выяснило следствие, в результате таких действий Gray Fox Logistics в мая 2018 года получило от ГАХК "Артем" предоплату суммой $ 8,29 млн (на время совершения преступления - 217,27 млн грн). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила.

Итак, было сорвано реализацию согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры.

Досудебное расследование этих фактов детективы осуществляют с декабря 2019 года вместе со следователями СБУ в рамках общей следственной группы. Следователи СБУ собрали доказательства для сообщения должностному ГП "Безопасность" в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях и признаки завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Поэтому детективы по согласованию с прокурором сообщили должностному об изменении ранее сообщенной подозрения и о новой подозрение по ч.5 ст.191 УК Украины.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 статьи 28, ч. 1 статьи 111, ч. 5 статьи 191 УК Украины (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; государственная измена; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).