Арсений Яценюк о санкциях США против "Северного потока-2": Когда мы действуем вместе, мы в безопасности
Об этом Яценюк сообщил в facebook.
"Соединенные Штаты усилили санкции против" Северного потока-2 ". В этом мы видим общую волю республиканцев и демократов. Это знак для всех - когда действуем вместе, тогда мы в безопасности", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов.
Он приветствовал решение президента Дональда Трампа, который поддержал соответствующие законодательные нормы, одобренные американским Конгрессом.
Арсений Яценюк подчеркнул, что правительство Украины, которое он возглавлял в 2014-2016 годах, "было главным инициатором масштабных международных усилий для противодействия планам России провести газовую оккупацию Европы".
"Очень важно, чтобы нынешнее правительство сумело соблюсти нашу грамотную политику и действовало строго в пользу национальных интересов", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
"Сомнительные компромиссы с Москвой приносят только вред, убытки и позор. Действуйте, как действовали мы. Не идите на уступки врагу. Держите позиции и мы победим", - написал Арсений Яценюк.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция