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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк о санкциях США против "Северного потока-2": Когда мы действуем вместе, мы в безопасности

Арсений Яценюк о санкциях США против "Северного потока-2": Когда мы действуем вместе, мы в безопасности


фото: liga.net
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствовал решение президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении "Северного потока-2"

Об этом Яценюк сообщил в facebook.

"Соединенные Штаты усилили санкции против" Северного потока-2 ". В этом мы видим общую волю республиканцев и демократов. Это знак для всех - когда действуем вместе, тогда мы в безопасности", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов.

Он приветствовал решение президента Дональда Трампа, который поддержал соответствующие законодательные нормы, одобренные американским Конгрессом.

Арсений Яценюк подчеркнул, что правительство Украины, которое он возглавлял в 2014-2016 годах, "было главным инициатором масштабных международных усилий для противодействия планам России провести газовую оккупацию Европы".

"Очень важно, чтобы нынешнее правительство сумело соблюсти нашу грамотную политику и действовало строго в пользу национальных интересов", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Сомнительные компромиссы с Москвой приносят только вред, убытки и позор. Действуйте, как действовали мы. Не идите на уступки врагу. Держите позиции и мы победим", - написал Арсений Яценюк.

 

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