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Espreso.tvОперація об'єднаних сил21 декабря на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины

21 декабря на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины


фото: ukrinform.ua
21 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и с запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил: в районе населенного пункта Крымское - из 120 мм минометов - 12 мин; вблизи населенного пункта Зайцево - обстрел позиций украинских защитников зафиксирован из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вильный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов; дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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