Из ГПУ планируют уволить следователей и прокуроров по делам Майдана, - Закревская

20 декабря, 2019, 16:56

Из Генеральной прокуратуры планируют уволить прокуроров и следователей, которые занимались делами Майдана

Об этом она написала в Facebook.

"Вчера узнала, что в ГПУ не собираются ждать подписания закона 2116, который позволит перевести следователей и прокуроров по Майдану из ГПУ в ГБР. По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после увольнения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить (возобновить) расследование дел Майдана", - написала Закревская.

Также hromadske обратилось к начальнику Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Виктору Мисяку.

"У меня в департаменте не прошли аттестацию пять прокуроров. Не прошли 3 этап аттестации. Когда их будут увольнять я не знаю", - сказал Мисяк.

На уточняющий вопрос, планируют ли 23 декабря увольнение прокуроров и следователей по делам Майдана, о котором написала Закревская, Виктор Мисяк ответил: "Я слышал об этом из разговоров. Это не мое направление работы, к кадровым вопросам я не имею отношения".

По словам Закревской, по делам Майдана не ведется следствие уже 31 день.