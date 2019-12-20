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Espreso.tvОбществоИнститут красоты отмечает 70 лет

Институт красоты отмечает 70 лет

Сегодня существует множество косметологических заведений, однако Институт красоты пользуется большим доверием. Заслуженная врач Украины Инна Волощенко отметила, что главное конкурентное преимущество заведения - это профессиональный и дружный коллектив.

Ежедневно к специалистам Института обращаются десятки пациентов с различными проблемами: папилломы, родинки, расширенные сосуды, рубцы, возрастные изменения кожи, коррекция формы ушей и носа, пигментация кожи. Гостей встречает приветливый персонал. Все мастера работают профессионально, а услуги являются качественными.

Интересным фактом является то, что возрастной контингент посетителей от 2 недель до 99 лет. Специалисты радушно принимают каждого, поддерживают естественную красоту

 

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