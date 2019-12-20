Институт красоты отмечает 70 лет

20 декабря, 2019, 15:47

Сегодня существует множество косметологических заведений, однако Институт красоты пользуется большим доверием. Заслуженная врач Украины Инна Волощенко отметила, что главное конкурентное преимущество заведения - это профессиональный и дружный коллектив.

Ежедневно к специалистам Института обращаются десятки пациентов с различными проблемами: папилломы, родинки, расширенные сосуды, рубцы, возрастные изменения кожи, коррекция формы ушей и носа, пигментация кожи. Гостей встречает приветливый персонал. Все мастера работают профессионально, а услуги являются качественными.

Интересным фактом является то, что возрастной контингент посетителей от 2 недель до 99 лет. Специалисты радушно принимают каждого, поддерживают естественную красоту