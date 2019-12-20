Вражеский снайпер работал по украинским военным под прикрытием ребенка - 28 ОМБР

20 декабря, 2019, 13:03

В 28 отдельной механизированной бригаде рассказали о случае работы вражеского снайпера под прикрытием ребенка

Об этом сообщает пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

"На первом фото - бронежилет погибшего парня. На втором - зафиксированный нашей разведкой кадр с позиций противника, сделанный незадолго до рокового выстрела. Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнутых опасности? Очевидно, да ", - пишут военные

"Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить.

Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной ", - комментируют военные.