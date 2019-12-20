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Espreso.tvОбществоВ Италии провели масштабную спецоперацию против мафии: более 300 задержанных

В Италии провели масштабную спецоперацию против мафии: более 300 задержанных


фото: forlitoday
Полиция Италии провела масштабную спецоперацию против мафиозного клана "Ндрангета"

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, в ходе операции были задержаны более 300 человек.

"Более 300 человек задержаны в ходе масштабной спецоперации итальянской полиции против мафиозного клана "Ндрангета" из Калабрии", - говорится в сообщении.

Все по делу правоохранители изучают роль 416 человек, причастных к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

Отмечается, что среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николая Граттер, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.

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