В Италии провели масштабную спецоперацию против мафии: более 300 задержанных

20 декабря, 2019, 14:26

Полиция Италии провела масштабную спецоперацию против мафиозного клана "Ндрангета"

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, в ходе операции были задержаны более 300 человек.

"Более 300 человек задержаны в ходе масштабной спецоперации итальянской полиции против мафиозного клана "Ндрангета" из Калабрии", - говорится в сообщении.

Все по делу правоохранители изучают роль 416 человек, причастных к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

Отмечается, что среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николая Граттер, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.