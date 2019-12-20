В Испании и Португалии бушует шторм "Эльза": 4 погибших

20 декабря, 2019, 17:32

Со среды на запад Европы обрушился шторм "Эльза" - порывы ветра достигают 130 километров в час, дожди вызвали подтопления в ряде регионов

Непогода в виде мощных ливней привела к четырем летальным случаям в Испании и Португалии по результатам ряда инцидентов, сообщает AP.

"По данным органов власти в Испании и Португалии, четыре человека погибли в результате инцидентов, связанных с обильными дождями", - говорится в сообщении.

Офис представителя правительства Испании в северо-западном регионе Галисия сообщил, что мужчина погиб вечером в четверг в результате обрушения на него каменной стены в общественном парке города Сантьяго-де-Компостела.

Полиция города Аллер на севере испанского региона Астурия заявила, что на горном спуске погиб еще один человек.

Оба случая, как считается, были вызваны обильными дождями, бушующими на Пиренейском полуострове в последние дни.

В Португалии власти заявили, что двое мужчин погибли, один пропал без вести во время наводнения, еще 70 человек были эвакуированы из-за стихии.

Испанская метеорологическая служба прогнозирует дальнейший разгул стихии на предрождественский уикенд.