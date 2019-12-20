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Espreso.tvМирВ Тбилиси ранили сына первого президента Грузии

В Тбилиси ранили сына первого президента Грузии

В столице Грузии тяжелые ножевые ранения получил сын первого президента страны Звиада Гамсахурдиа

Об этом сообщает Грузия Online .

"В Тбилиси холодным оружием тяжело ранили сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, Цотнэ Гамсахурдиа", - говорится в сообщении.

Цотнэ был ранен в голову и в область груди.

Пострадавшего доставили в больницу. МВД начало следствие по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства).

После проведения компьютерной томографии на черепе выяснилось, что требуется неотложное хирургическое вмешательство.

Ночью началась вторая неотложная операция на голове, где четыре ранения с переломом черепных костей и многочисленными интракраниальными гематомами. Цотне Гамсахурдиа должны сделать двустороннюю трепанацию черепа.

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