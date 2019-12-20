В списках нет таких людей, которые не причастны к войне на Востоке, - Арахамия об обмене пленными

20 декабря, 2019, 09:47

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поделился подробностями предстоящего обмена пленными

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в эфире одного из телеканалов, передают "Новости Донбасса".

"Украинская сторона в Трехсторонний Контактная группе требует вернуть всех граждан, которые были задержаны российской стороной или боевиками " -ДНР" по политическим или военным мотивам", - заявил Арахамия.

Также нардеп добавил, что в списках есть военные, которые находятся в плену по несколько лет:

"Я не могу разглашать имена, но там есть три боевых офицера, которых мы ждем уже достаточно долго, несколько лет".

Он назвал недостоверной информацией то, что Украина планирует предоставить российской стороне и "Л-ДНР" людей, которые прямо не связаны с конфликтом на Донбассе.

"Задержанные в ходе ООС, а также во время АТО. То есть нет таких людей, которые не причастны именно к войне на востоке", - сказал нардеп.