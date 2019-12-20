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Espreso.tvОбществоВ списках нет таких людей, которые не причастны к войне на Востоке, - Арахамия об обмене пленными

В списках нет таких людей, которые не причастны к войне на Востоке, - Арахамия об обмене пленными


фото: Новинарня
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поделился подробностями предстоящего обмена пленными

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в эфире одного из телеканалов, передают "Новости Донбасса".

"Украинская сторона в Трехсторонний Контактная группе требует вернуть всех граждан, которые были задержаны российской стороной или боевиками " -ДНР" по политическим или военным мотивам", - заявил Арахамия.

Также нардеп добавил, что в списках есть военные, которые находятся в плену по несколько лет:

"Я не могу разглашать имена, но там есть три боевых офицера, которых мы ждем уже достаточно долго, несколько лет".

Он назвал недостоверной информацией то, что Украина планирует предоставить российской стороне и "Л-ДНР" людей, которые прямо не связаны с конфликтом на Донбассе.

"Задержанные в ходе ООС, а также во время АТО. То есть нет таких людей, которые не причастны именно к войне на востоке", - сказал нардеп.

  • Напомним, 19 декабря представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил , что в пятницу, 20 декабря, должна состояться видеоконференция по вопросам обмена пленными.
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