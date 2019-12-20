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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с государством-агрессором

В Раде зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с государством-агрессором

Проект закона вводит уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями государства-агрессора

Об этом сообщает пресс служба партии "Голос".

В частности, законопроект расширяет понятие "государственная измена" и устанавливает ответственность за всступление без надлежащих полномочий органов государственной власти Украины в переговоры по внутренней и внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.

Наказание за сепаратные переговоры - лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.

Законопроект также обязывает СБУ принимать меры для предотвращения и противодействия таким переговорам с должностными лицами государства-агрессора.

Для медиа, которые распространяют информацию, оправдывающую преступление агрессии против Украины или оккупации территорий Украины, предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.

Среди авторов законопроекта - Святослав Вакарчук и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

 

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