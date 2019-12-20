В Раде зарегистрировали законопроект о запрете сепаратных переговоров с государством-агрессором
Об этом сообщает пресс служба партии "Голос".
В частности, законопроект расширяет понятие "государственная измена" и устанавливает ответственность за всступление без надлежащих полномочий органов государственной власти Украины в переговоры по внутренней и внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.
Наказание за сепаратные переговоры - лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.
Законопроект также обязывает СБУ принимать меры для предотвращения и противодействия таким переговорам с должностными лицами государства-агрессора.
Для медиа, которые распространяют информацию, оправдывающую преступление агрессии против Украины или оккупации территорий Украины, предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.
Среди авторов законопроекта - Святослав Вакарчук и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция