В Британии госпитализировали 98-летнего мужа Елизаветы II
20 декабря, 2019, 17:37
Принц Филипп проведет выходные в больнице имени Короля Эдварда VII в Лондоне
По совету врача герцог Эдинбургский лег в больницу с профилактической целью. Утром в пятницу, 20 декабря, супруг королевы Елизаветы из Сандрингемского замка, где королевская семья традиционно проводит рождественские праздники, отправился в больницу имени Короля Эдварда VII, сообщает Daily Mail.
Он проведет там несколько дней. Эта госпитализация была плановой и будет проведена с профилактической целью, пояснил пресс-секретарь Букингемского дворца.
Напоминаем, в июне 2019 года принцу Филиппу исполнилось 98 лет.
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