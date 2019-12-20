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Espreso.tvОбществоВ Британии госпитализировали 98-летнего мужа Елизаветы II

В Британии госпитализировали 98-летнего мужа Елизаветы II


фото: reuters
Принц Филипп проведет выходные в больнице имени Короля Эдварда VII в Лондоне

По совету врача герцог Эдинбургский лег в больницу с профилактической целью. Утром в пятницу, 20 декабря, супруг королевы Елизаветы из Сандрингемского замка, где королевская семья традиционно проводит рождественские праздники, отправился в больницу имени Короля Эдварда VII, сообщает Daily Mail.

Он проведет там несколько дней. Эта госпитализация была плановой и будет проведена с профилактической целью, пояснил пресс-секретарь Букингемского дворца.

Напоминаем, в июне 2019 года принцу Филиппу исполнилось 98 лет.

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