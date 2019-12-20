В Беларуси расстреляли осужденного за убийство

20 декабря, 2019, 08:56

В Беларуси казнили осужденного за двойное убийство Александра Осиповича

Об этом сообщает белорусский телеканал "Белсат".

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. 36-летнего жителя Бобруйска Александра Осиповича приговорили к высшей мере наказания за убийство двух женщин - 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Олеси Климовой.

Преступник убил девушек в июле прошлого года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Ходатайство убийцы в Верховный суд и к руководителям страны остались без удовлетворения.