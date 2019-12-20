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Espreso.tvМирВ Беларуси расстреляли осужденного за убийство

В Беларуси расстреляли осужденного за убийство


фото: РІА-Новини
В Беларуси казнили осужденного за двойное убийство Александра Осиповича

Об этом сообщает белорусский телеканал "Белсат".

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд. 36-летнего жителя Бобруйска Александра Осиповича приговорили к высшей мере наказания за убийство двух женщин - 26-летней Кристины Крушкиной и 27-летней Олеси Климовой.

Преступник убил девушек в июле прошлого года в квартире своей матери в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Ходатайство убийцы в Верховный суд и к руководителям страны остались без удовлетворения.

  • В 2019 году в Беларуси было выполнено в общей сложности три смертных приговора. Еще два, которые вынесли осенью, ожидают своего исполнения.
  • В Европе Беларусь остается единственным государством, где до сих пор отсутствует мораторий на смертную казнь. За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.
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