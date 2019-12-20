Украинец стремится нокаутировать чемпиона мира в 2-х категориях

20 декабря, 2019, 11:41

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что хочет нокаутировать бывшего чемпиона мира в 2-х весовых категориях Дэнни Гарсия

Об этом сообщает BoxingScene .

На пресс-конференции, посвященной предстоящему бою против бывшего чемпиона мира в 2-х весовых категориях Дэнни Гарсии, украинский боксер Иван Редкач рассказал о своих целях на поединок.

"Сам по себе этот бой - большой шанс для меня. Спасибо Гарсии за эту возможность. Хочу пригласить всех на поединок, так как фаны увидят отличный бой. Мой план на бой прост. Я нокаутирую Гарсию. Но, конечно, для этого нужно показать лучший бокс в карьере", - сказал Редкач.

Бой между боксерами пройдет 25 января, в Нью-Йорке, победитель станет официальным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).