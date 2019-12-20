Убийство Шеремета: в зал суда, где находится Кузьменко, поднялись 15 силовиков
20 декабря, 2019, 12:57
На третий этаж Киевского апелляционного суда поднялись около 15 сотрудников полиции особого назначения из-за подозреваемой в причастности к убийству журналиста Шеремета Юлии Кузьменко, которая отказывается покидать зал
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Я не уеду отсюда, пока не будет заседание. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание. Присутствующие тоже отказываются покидать зал суда", - заявила Кузьменко.
Сообщаем, что впоследствии сотрудники полиции покинули зал суда.
Напомним, что заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко был перенесен на 24 декабря из-за неявки прокуроров.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко , которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко с позывным Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
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