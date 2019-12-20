Убийство Шеремета: в зал суда, где находится Кузьменко, поднялись 15 силовиков

20 декабря, 2019, 12:57

На третий этаж Киевского апелляционного суда поднялись около 15 сотрудников полиции особого назначения из-за подозреваемой в причастности к убийству журналиста Шеремета Юлии Кузьменко, которая отказывается покидать зал

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседание. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание. Присутствующие тоже отказываются покидать зал суда", - заявила Кузьменко.

Сообщаем, что впоследствии сотрудники полиции покинули зал суда.

Напомним, что заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко был перенесен на 24 декабря из-за неявки прокуроров.