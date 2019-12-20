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Espreso.tvОбществоСтрельба у штаб-квартиры ФСБ: число погибших силовиков выросло

Стрельба у штаб-квартиры ФСБ: число погибших силовиков выросло

В Москве умер один из сотрудников силовых структур, раненых во время перестрелки у здания ФСБ на Лубянке

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где он позже скончался", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще пятеро силовиков госпитализированы с ранениями.

Напомним, вечером 19 декабря у здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка.

В результате уличного боя один из сотрудников силовых органов погиб на месте, еще несколько получили ранения.


Сам стрелок в итоге был ликвидирован. Им оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров.

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