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Espreso.tvОбществоСтароста района Праги заявил, что "Лаврова следует повесить"

Староста района Праги заявил, что "Лаврова следует повесить"


фото: reuters
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что слова старосты пражского района Ржепорие Павла Новотного о том, что он "распорядился бы повесить" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, находятся за гранью допустимого, поэтому Новотны следует извиниться

Об этом сообщает Radio Prague .

Новотны встретился в воскресенье в ратуше района со съемочной группой телеканала Минобороны РФ "Звезда".

"Если я выиграю войну против России, то оставлю вас в живых. Верну Крым Украине, уволю всех политзаключенных и повешу Лаврова. Пока не знаю, что я сделаю с Путиным. А "Звезда" будет нормальным демократическим медиа", - сказал Новотны.

Но глава МИД отмежевался от его высказываний. "Я с уважением отношусь к тому, что господин староста хочет установить памятник (бойцам РОА - ред.), это делом муниципальных политиков, но вмешательство во внешнюю политику с их стороны не должно иметь места", - заявил Петршичек, призвав Новотны извиниться.

"Я настаиваю на том, что господин Лавров должен висеть", - отреагировал на рекомендацию со стороны главы чешской дипломатии староста пражского района.

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