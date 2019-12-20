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Espreso.tvОбществоСенат США утвердил заместителя Помпео

Сенат США утвердил заместителя Помпео


фото: reuters
Сенат США утвердил специального представителя США по Северной Корее Стивена Бегуна в должности заместителя главы Госдепартамента

Об этом сообщает AFP.

"Сенат США в четверг подтвердил, что переговорщик по Северной Корее Стивен Бегун станет вторым номером в Госдепартаменте", - говорится в сообщении.

Кандидатуру Бегуна, который сейчас находится в поездке в Азию в связи с усилением напряженности в отношениях с Северной Кореей, поддержали 90 законодателей и трое высказались против.

Как отмечает издание, повышение Бегуна означает, что он возьмет на себя роль исполняющего обязанности главного американского дипломата, если госсекретарь Майк Помпео займет место в Сенате, что, по мнению политических экспертов, становится все более вероятным.

Помпео поздравил Бегуна с назначением в своем Twitter: "Поздравляю Стива Бегуна! Теперь он утвержден на должность заместителя госсекретаря. Вы были у руля нашей команды, которая работает ради светлого будущего народа Северной Кореи и безопасной Америки".

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