СБУ потребовала от ПриватБанка согласовывать с ней иски против Коломойского в иностранных судах, - СМИ
Письмо СБУ в ПриватБанк обнародовало "Радио Свобода" .
"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности. Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительное согласование исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от подачи новых исков", - говорится в письме от 17 декабря 2019 года, подписанном заместителем председателя СБУ Владимиром Горбенко.
Спецслужба обосновала требование заботой о расследованиях, которым якобы могут повредить такие иски.
"С учетом указанных норм действующего законодательства, подачи исков в международные арбитражи могут в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере", - говорится в письме, в котором Служба безопасности Украины ссылается на 90-ю статью Уголовного процессуального кодекса.
Издание отмечает, что в СБУ подтвердили факт отправки такого письма.
Юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань в комментарии изданию отметила, что СБУ не имеет никаких оснований и полномочий выдвигать подобные требования.
"Статья УПК, на которую ссылаются в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается какого-либо порядка подачи исков и других действий. Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. И вообще, такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию ", - пояснила Щербань.
- Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк подал в Израиле иск на $600 млн против Коломойского и Боголюбова.
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