Россияне на Донбассе обстреляли Троицкое
20 декабря, 2019, 07:38
19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял подразделения ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрел зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С начала этого периода российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.
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