Россияне на Донбассе обстреляли Троицкое

20 декабря, 2019, 07:38

19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял подразделения ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этого периода российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.