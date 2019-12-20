Рада признала захваченных Россией моряков участниками боевых действий

Об этом сообщает сайт ВР.

За проголосовали 317 народных депутатов.

Законом к участникам боевых действий отнесены членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.