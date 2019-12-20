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Espreso.tvОбщество"Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределы одной Московской области, - Турчинов прокомментировал заявление Путина

"Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределы одной Московской области, - Турчинов прокомментировал заявление Путина


фото: rnbo.gov.ua
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о "исконно русских землях"

Свой комментарий бывший глава СНБО обнародовал в Facebook.

"Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределы одной Московской области", - заявил Турчинов.

По его мнению, "имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны", является реальной угрозой миру и безопасности в Европе.

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам самой кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - считает Турчинов.

 
  • Напомним, 19 декабря во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин сделал ряд заявлений: назвал автором украинской идентичности польского графа Потоцкого, поддержал Сталина в решении разделить с Гитлером Польшу в 1939 году, заявил, что все Причерноморья и Восточная часть Украины - это исконно русские территории и тому подобное.
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