Свой комментарий бывший глава СНБО обнародовал в Facebook.

"Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределы одной Московской области", - заявил Турчинов.

По его мнению, "имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны", является реальной угрозой миру и безопасности в Европе.

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам самой кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - считает Турчинов.