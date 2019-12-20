"Мандри", "Без Обмежень", "Фіолет": на Майдане пройдет музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь

20 декабря, 2019, 19:03

В воскресенье, 22 декабря, на Майдане Независимости в Киеве состоится музыкальный марафон "белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщается на странице события в Facebook.

В марафоне в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь заявленные 24 исполнителя и спикера.

"Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества", - говорится в анонсе.

Начало марафона - в 12:00.

Организаторы акции - музыканты, художники, общественные деятели - не верят в причастность подозреваемых к убийству и считают, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся не выдерживают критики.

Среди участников марафон - "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергей Танчинец ( "Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова ", участник @Traktor).