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Espreso.tvОбщество"Мандри", "Без Обмежень", "Фіолет": на Майдане пройдет музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь

"Мандри", "Без Обмежень", "Фіолет": на Майдане пройдет музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь

В воскресенье, 22 декабря, на Майдане Независимости в Киеве состоится музыкальный марафон "белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщается на странице события в Facebook.

В марафоне в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь заявленные 24 исполнителя и спикера.

"Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества", - говорится в анонсе.

Начало марафона - в 12:00.

Организаторы акции - музыканты, художники, общественные деятели - не верят в причастность подозреваемых к убийству и считают, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся не выдерживают критики.

Среди участников марафон - "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергей Танчинец ( "Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова ", участник @Traktor).

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенки - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелову.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Взять Кузьменко на поруки выразили готовность 20 человек, среди которых 4 депутата.

 

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