"Динамо" заработало в еврокубках в три раза меньше "Шахтера"

20 декабря, 2019, 13:01

В прошлом сезоне донецкий "Шахтер" заработал 47,1 млн евро за выступления в еврокубках, а киевское "Динамо" всего 16,3 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УЕФА.

УЕФА традиционно в конце года опубликовал финансовый отчет по итогам Лиги чемпионов и Лиги Европы 2018/19.

Донецкий "Шахтер" за выступления в Лиге чемпионов заработал 46,6 млн евро.14,5 млн - за выступление в групповом раунде, 25,5 млн полученные за позицию рейтинга коэффициентов УЕФА, а еще 5,7 млн достались "Шахтеру" за результаты в отдельных матчах. Также клуб получил 550 тыс. евро за вылет в 1/16 финала Лиги Европы.

Так что киевское "Динамо" не смогло квалифицироваться в групповой раунд Лиги чемпионов клуб получил 5 млн евро. По итогам группового этапа Лиги Европы 2018/19 киевское "Динамо" сумело пополнить казну клуба на 11,3 млн евро: 2,7 млн евро столичный клуб получил за участие в групповом раунде, 3,2 млн евро достались столичному клубу за результаты в матчах группового этапа, а 3 млн евро за позицию в рейтинге коэффициентов. За выступления в плей-офф Лиги Европы клуб заработал 1,4 млн евро.

Полтавская "Ворскла", которая не смогла выйти из группы Е в Лиге Европы заработала 4,6 млн евро.