Прокуратура отправила в суд обвинение против "единоросса" из аннексированного Севастополя Кучерявого

20 декабря, 2019, 19:15

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение против задержанного в Херсоне члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прокуратура автономии передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.