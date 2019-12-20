Прокуратура отправила в суд обвинение против "единоросса" из аннексированного Севастополя Кучерявого
20 декабря, 2019, 19:15
Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение против задержанного в Херсоне члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Прокуратура автономии передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.
- На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что задержания крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админкордоне с Херсонской областью не было.
- Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении.
- Херсонский городской суд поместил под домашний арест сроком на 60 суток члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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