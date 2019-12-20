Полиция закрыла более 5 тыс. игорных заведений, - Нацполиция

20 декабря, 2019, 20:05

Полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений

Об этом сообщает пресс служба нацполиции.

"Изъято оборудования примерно на 50 миллионов гривен. Отработка продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит, для этого созданы мобильные группы: "В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнес "

Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится и ее демонтаж.

"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне Постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", - сказал Околит.