Полиция закрыла более 5 тыс. игорных заведений, - Нацполиция
Об этом сообщает пресс служба нацполиции.
"Изъято оборудования примерно на 50 миллионов гривен. Отработка продолжается", - говорится в сообщении.
Как сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит, для этого созданы мобильные группы: "В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнес "
Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится и ее демонтаж.
"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне Постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", - сказал Околит.
- Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины 19 декабря не приняла за основу и отправила на доработку законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
- 20 декабря Министр внутренних дел Арсен Аваков заяви , что сегодня с 16:00 все игорные заведения прекращают функционирование.
- Владимир Зеленский прокомментировал проваленный 19 декабря законопроект об игорном бизнесе и добавил, что знает, кто за этим стоит.
- Работники полиции по состоянию на 15:00 20 декабря отработали более 500 заведений во всех регионах Украины.
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