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Espreso.tvОбществоПолиция закрыла более 500 игорных заведений

Полиция закрыла более 500 игорных заведений


фото: npu.gov.ua
Работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины

Об этом сообщает пресс-лужба нацполции.

"По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - говорится в сообщении

Там обратились к украинцам с просьбой звонить по номеру 102 в случае, если они увидят заведение, в котором занимаются игорным бизнесом и азартными играми, запрещенными законом.

 

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