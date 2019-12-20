Полиция закрыла более 500 игорных заведений
20 декабря, 2019, 17:31
Работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины
Об этом сообщает пресс-лужба нацполции.
"По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - говорится в сообщении
Там обратились к украинцам с просьбой звонить по номеру 102 в случае, если они увидят заведение, в котором занимаются игорным бизнесом и азартными играми, запрещенными законом.
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