Полиция закрыла более 500 игорных заведений

20 декабря, 2019, 17:31

Работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины

Об этом сообщает пресс-лужба нацполции.

"По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - говорится в сообщении

Там обратились к украинцам с просьбой звонить по номеру 102 в случае, если они увидят заведение, в котором занимаются игорным бизнесом и азартными играми, запрещенными законом.