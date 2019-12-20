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Espreso.tvОбществоПартия "Европейская Солидарность" заявила о политических преследованиях со стороны власти

Партия "Европейская Солидарность" заявила о политических преследованиях со стороны власти

Партия "Европейская Солидарность" заявила о политических преследованиях со стороны действующей власти в виде блокирования офиса партии в Киеве неизвестными в балаклавах, которые оказались сотрудниками ГБР

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Еспресо.TV приводит полный текст заявления политической партии.

Заявление партии "Европейская Солидарность" о политических преследованиях и давления со стороны власти

Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу Открытого офиса партии "Европейская Солидарность" по адресу ул. Лаврская, 16. Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого, Роман Труба, является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского.

Фракция "Европейская Солидарность" в парламенте вчера обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения.

"Европейская Солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны.

Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора КАСКО, в офисе партии "Европейская Солидарность" и обыски НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе состоялись одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований.

Действия силовиков - это элементы шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов. Нет хлеба, нет мира - значит нужны феерические зрелища.

О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям.

Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом.

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