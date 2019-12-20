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Espreso.tvОбществоОккупанты с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ

Оккупанты с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82-мм, неподалеку Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: рядом с Невельским - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Каменки - из гранатометов различных систем.

20 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

 

 

 

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