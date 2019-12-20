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Espreso.tvОбществоОккупанты не пустили в Крым украинца, который ехал на похороны отца

Оккупанты не пустили в Крым украинца, который ехал на похороны отца

ФСБ не пустила на аннексированный Крымский полуостров гражданина Украины, который ехал на похороны отца

Об этом сообщает на странице в Facebook Крымская правозащитная группа.

"Сотрудники пограничной службы ФСБ 19 декабря на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили гражданину Украины, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему 1 февраля 2054 запрещено въезжать на территорию России , в том числе в оккупированный Россией Крым ", - говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, действия представителей российской власти Крыма нарушают статью 2 протокола №4 международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статью 8 самой Конвенции.

 

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