 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНемецкий суд запретил деятельность сервиса Uber

Немецкий суд запретил деятельность сервиса Uber

Местный суд во Франкфурте запретил деятельность сервиса Uber, утверждая, что мобильное приложение не имеет лицензии на перевозку в Германии

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Суд постановил, что Uber не должен продолжать свою деятельность, поскольку он не имеет лицензии. Приложение работает в Германии с помощью лицензированных водителей, работающих через компании по прокату автомобилей.

"С точки зрения пассажира, Uber сам предоставляет услугу и является предпринимателем в понимании Закона о пассажирских перевозках", - заявил суд.

Суд также указал на нарушение правила возврата на базу, а это значит, что водители, которые закончили поездку, должны возвращаться в таксопарк.

"Uber не имеет разрешения на перевозку пассажиров в Германии, однако компания устанавливает тарифы и собирает стоимость проезда", - сказал Дитер Шленкер, представляющий истца Taxi Deutschland.

Uber в ответ заявил, что найдет способ "обеспечить продолжение услуг в Германии".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать