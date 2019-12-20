Немецкий суд запретил деятельность сервиса Uber
Об этом сообщает "Европейская правда" .
Суд постановил, что Uber не должен продолжать свою деятельность, поскольку он не имеет лицензии. Приложение работает в Германии с помощью лицензированных водителей, работающих через компании по прокату автомобилей.
"С точки зрения пассажира, Uber сам предоставляет услугу и является предпринимателем в понимании Закона о пассажирских перевозках", - заявил суд.
Суд также указал на нарушение правила возврата на базу, а это значит, что водители, которые закончили поездку, должны возвращаться в таксопарк.
"Uber не имеет разрешения на перевозку пассажиров в Германии, однако компания устанавливает тарифы и собирает стоимость проезда", - сказал Дитер Шленкер, представляющий истца Taxi Deutschland.
Uber в ответ заявил, что найдет способ "обеспечить продолжение услуг в Германии".
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