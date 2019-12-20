Нацсовет принял решение о проверке телеканала "НАШ"
20 декабря, 2019, 11:56
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет новую проверку телеканала из-за признаков нарушения законодательства
Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.
"Национальный совет принял решение о проверке телеканала "НАШ" из-за признаков нарушения законодательстваво время трансляции пресс-конференции президента государства-агрессора ", - написал Костинский.
- Напомним, в октябре Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), на базе которого говорит телеканал Мураева "Наш", из-за признаков разжигания розни в высказываниях экс-премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова.
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