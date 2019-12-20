Нацсовет принял решение о проверке телеканала "НАШ"

20 декабря, 2019, 11:56

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет новую проверку телеканала из-за признаков нарушения законодательства

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"Национальный совет принял решение о проверке телеканала "НАШ" из-за признаков нарушения законодательстваво время трансляции пресс-конференции президента государства-агрессора ", - написал Костинский.