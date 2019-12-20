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Espreso.tvЭкономикаНацбанк укрепил гривну до рекордного значения в этом году

Нацбанк укрепил гривну до рекордного значения в этом году

Национальный банк Украины на 20 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,37 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2337,4052 грн за 100 долларов (-3,9034 гривен). При этом курс доллара на 19 декабря составил 2341,3086 гривен за 100 долларов.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 декабря. Ниже курс доллара был почти четыре года назад (13 января 2016) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

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