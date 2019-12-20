На Крещатике группа молодых людей напала на полицию: пострадали 4 полицейских, задержаны 8 человек

20 декабря, 2019, 19:58

В пятницу, 20 декабря, на Крещатике в Киеве произошла стычка, в результате которой пострадали четверо правоохранителей, 8 человек задержали и доставили в управление полиции для дачи объяснений

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

"На улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц, нецензурно выражались в результате чего возник конфликт. На требования полицейских прекратить правонарушение молодые применили слезоточивый газ и устроили потасовку", - говорится в сообщении.

Чтобы прекратить противоправные действия молодчиков полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

В управление полиции доставили 8 участников стычки, в том числе трех граждан Республики Беларусь.

В результате столкновения четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).