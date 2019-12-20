Мы имеем абсолютно непрофессиональную компанию чиновников - Княжицкий об инициативе сократить выплаты

20 декабря, 2019, 11:22

В Украине абсолютно непрофессиональная компания чиновников. Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, комментируя инициативу Кабмина сократить выплаты

"Мы имеем абсолютно непрофессиональную компанию чиновников. Я помню 2014 - первый год, который завершался, когда Арсений Яценюк был премьером. И тогда он сам в ручном режиме управлял, звонил в казначейство и говорил, сколько средств и куда перечислить. Потому что в казначействе был фактически ноль. Тогда начали собирать какие-то минимальные средства, и все это делал лично Яценюк. После 2014 мы об этой практике забыли.

Сейчас мы снова возвращаемся к этой практике. Потому что не только для местных бюджетов Государственный фонд регионального развития не получит средств, но и армия не получит средств, полиция не получит средств, больницы, школы, социальная сфера - тоже. Но сфера обеспечения, правительственные учреждения, организации не получат никаких средств, кроме средств, которые могут идти на зарплату ", - заявил Княжицкий.

Он убежден, что катастрофическая ситуация с бюджетом связана с тем, что таможня и налоговая не выполняют планов.

"И, конечно, это катастрофическая ситуация, связанная с тем, что таможня и налоговая не выполняют планов, потому что обещания были огромные. Пришли новые люди во власть. Если кто-то думает, что они побороли коррупцию, то нет. Потому что свидетельство пустого бюджета - это свидетельство двух вещей: увеличенной коррупции на бюджете, во-первых, а во-вторых, неумения хозяйствовать и эффективного плана работать с налоговой и таможней. Поэтому, конечно, для меня это катастрофическая ситуация. Надо было вывести страну на нормальный, сильный экономический уровень и достичь роста ВВП почти в 5% (4 7) для того, чтобы снова через столько лет после Майдана оказаться с пустым бюджетом. Это просто стыдно ", - добавил он.