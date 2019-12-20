Международная федерация тенниса назвала лучших игроков года
20 декабря, 2019, 13:45
Лучшими теннисистами года по версии ITF cтали действующие первые ракетки мира - испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти
Об этом сообщает ua-football.
В 2019 году Рафаэль Надаль выиграл 58 матчей из 65. Испанец в 12-й раз выиграл Ролан Гаррос, также стал победителем US Open и помог Испании выиграть Кубок Дэвиса.
Эшли Барти победила на Ролан Гаррос, стала чемпионкой Итогового турнира в китайском Шэньчжэне, дебютировала в статусе первой ракетки мира и пришла с Австралией в финал Кубка Федераций. За 2019 год Барти провела 69 поединков, в 56 победила, а также 13 раз проиграла.
- 19 декабря культовый боксер Майк Тайсон провел личную тренировку знаменитой теннисистке Серене Уильямс .
- 9 июня знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12 раз в карьере стал победителем турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Франции.
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