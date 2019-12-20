Международная федерация тенниса назвала лучших игроков года

20 декабря, 2019, 13:45

Лучшими теннисистами года по версии ITF cтали действующие первые ракетки мира - испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти

Об этом сообщает ua-football.

В 2019 году Рафаэль Надаль выиграл 58 матчей из 65. Испанец в 12-й раз выиграл Ролан Гаррос, также стал победителем US Open и помог Испании выиграть Кубок Дэвиса.

Эшли Барти победила на Ролан Гаррос, стала чемпионкой Итогового турнира в китайском Шэньчжэне, дебютировала в статусе первой ракетки мира и пришла с Австралией в финал Кубка Федераций. За 2019 год Барти провела 69 поединков, в 56 победила, а также 13 раз проиграла.