Мера пресечения Кузьменко: суд перенесли, в зале толкотня

20 декабря, 2019, 11:43

Судебное заседание по делу убийства Павла Шеремета относительно меры пресечения Юлии Кузьменко решили перенести

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коллегия судей перенесла заседание на 24 декабря. Суд об апелляции на изменение меры пресечения Кузьменко было решено перенести, так как на заседание не прибыли прокуроры.

В зале суда происходила толкотня. Побратимы Кузьменко перекрыли национальным гвардейцам доступ к фигурантке дела.

Адвокат Кузьменко Влад Добош заявил, что не выйдет из зала суда, если заседание перенесут. Также он заявил, что "не уедет отсюда" и Юлия Кузьменко. Присутствующие в зале активисты также заявили, что не выйдут из зала суда.

Сегодня Апелляционный суд должен рассмотреть также жалобу защиты на меру пресечения для подозреваемого Андрея Антоненко. Прокуроры не явились в суд. Заседание перенесли.