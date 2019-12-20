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Espreso.tvОбществоЛукашенко утвердил новый план обороны Беларуси

Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый план обороны Беларуси и концепции строительства и развития вооруженных сил до 2030 года

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие документы были одобрены на заседании Совета безопасности в четверг, 19 декабря.

Лукашенко заявил, что Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики и сохраняет статус донора безопасности в регионе, а основное назначение вооруженных сил состоит в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и причинить неприемлемый ущерб противнику", - заявил белорусский президент.

План обороны Беларуси пересмотрели в свете современных вооруженных конфликтов и военно-политической обстановки в регионе и мире.

Особое внимание уделили системе предупредительных мер и мер в случае нарастания военной угрозы для Беларуси.

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