Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси

20 декабря, 2019, 11:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый план обороны Беларуси и концепции строительства и развития вооруженных сил до 2030 года

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие документы были одобрены на заседании Совета безопасности в четверг, 19 декабря.

Лукашенко заявил, что Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики и сохраняет статус донора безопасности в регионе, а основное назначение вооруженных сил состоит в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и причинить неприемлемый ущерб противнику", - заявил белорусский президент.

План обороны Беларуси пересмотрели в свете современных вооруженных конфликтов и военно-политической обстановки в регионе и мире.

Особое внимание уделили системе предупредительных мер и мер в случае нарастания военной угрозы для Беларуси.