Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующие документы были одобрены на заседании Совета безопасности в четверг, 19 декабря.
Лукашенко заявил, что Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики и сохраняет статус донора безопасности в регионе, а основное назначение вооруженных сил состоит в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.
"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и причинить неприемлемый ущерб противнику", - заявил белорусский президент.
План обороны Беларуси пересмотрели в свете современных вооруженных конфликтов и военно-политической обстановки в регионе и мире.
Особое внимание уделили системе предупредительных мер и мер в случае нарастания военной угрозы для Беларуси.
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