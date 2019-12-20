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Espreso.tvОбществоЛещенко был назначен членом наблюдательного совета Укрзализныци

Лещенко был назначен членом наблюдательного совета Укрзализныци


фото: politeka
18 декабря Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога"

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 1309-р от 18 декабря.

В распоряжении говорится:

"1. Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога "Билака Е. Даниэля и Марьевича Константина Михайловича как представителей государства.

2. Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства. "

  • Напомним, Наблюдательный совет "УЗ" состоит из 7-ми человек: глава Шевки Аджунер, члены наблюдательного совета Андерс Ослунд, Кристиан Кун, Андреас Матье, Адомас Азуолас Аудицкас и новоизбранные Сергей Лещенко и Олег Журавлев.
  • Как сообщал бывший заместитель министра инфраструктуры Алексей Кофе, средняя заработная плата 7 членов наблюдательного совета составляет 588 тыс. Грн в месяц.
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