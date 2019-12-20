Лещенко был назначен членом наблюдательного совета Укрзализныци
20 декабря, 2019, 14:01
18 декабря Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога"
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 1309-р от 18 декабря.
В распоряжении говорится:
"1. Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога "Билака Е. Даниэля и Марьевича Константина Михайловича как представителей государства.
2. Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства. "
- Напомним, Наблюдательный совет "УЗ" состоит из 7-ми человек: глава Шевки Аджунер, члены наблюдательного совета Андерс Ослунд, Кристиан Кун, Андреас Матье, Адомас Азуолас Аудицкас и новоизбранные Сергей Лещенко и Олег Журавлев.
- Как сообщал бывший заместитель министра инфраструктуры Алексей Кофе, средняя заработная плата 7 членов наблюдательного совета составляет 588 тыс. Грн в месяц.
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