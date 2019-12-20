Лещенко был назначен членом наблюдательного совета Укрзализныци

20 декабря, 2019, 14:01

18 декабря Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога"

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 1309-р от 18 декабря.

В распоряжении говорится:

"1. Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога "Билака Е. Даниэля и Марьевича Константина Михайловича как представителей государства.

2. Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства. "