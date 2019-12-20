Киевсовет запретил салюты до конца войны на Донбассе
20 декабря, 2019, 19:26
Киевский городской совет запретил проводить фейерверки, салюты и другие развлекательные мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических изделий до завершения войны
Об этом сообщает пресс-служба совета.
78 депутатов Киевсовета поддержали утверждении порядка организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в столице.
В частности, запретили проводить массовые развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и на улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.
Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий, пока продолжается война на Донбассе.
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