 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКиевсовет запретил салюты до конца войны на Донбассе

Киевсовет запретил салюты до конца войны на Донбассе

Киевский городской совет запретил проводить фейерверки, салюты и другие развлекательные мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических изделий до завершения войны

Об этом сообщает пресс-служба совета.

78 депутатов Киевсовета поддержали утверждении порядка организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в столице.

В частности, запретили проводить массовые развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и на улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий, пока продолжается война на Донбассе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать