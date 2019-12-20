Киевсовет запретил салюты до конца войны на Донбассе

20 декабря, 2019, 19:26

Киевский городской совет запретил проводить фейерверки, салюты и другие развлекательные мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических изделий до завершения войны

Об этом сообщает пресс-служба совета.

78 депутатов Киевсовета поддержали утверждении порядка организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в столице.

В частности, запретили проводить массовые развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и на улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий, пока продолжается война на Донбассе.