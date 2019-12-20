КСУ не восстановил судью Шевчука в должности
20 декабря, 2019, 16:08
Конституционный Суд Украины рассмотрел заявление Станислава Шевчука о восстановлении его в должности судьи
Об этом сообщает пресс служба суда.
"По результатам рассмотрения заявление Шевчука С.В. не удовлетворено", - говорится в сообщении.
- 27 февраля 2019 КС опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.
- 14 мая Шевчук отправили в отставку по результатам голосования судей.
- В мае ему не открыли американскую визу. По источникам ЦПК, в визе отказали именно из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
- Станислав Шевчук пришел в Конституционный суд с заявлением о восстановлении в должности судьи и председателя суда.
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