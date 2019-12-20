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Espreso.tvОбществоКСУ не восстановил судью Шевчука в должности

КСУ не восстановил судью Шевчука в должности


фото: bihus.info
Конституционный Суд Украины рассмотрел заявление Станислава Шевчука о восстановлении его в должности судьи

Об этом сообщает пресс служба суда.

"По результатам рассмотрения заявление Шевчука С.В. не удовлетворено", - говорится в сообщении.

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