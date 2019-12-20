ГПУ зафиксировала очередное доказательство присутствия войск России на Донбассе
20 декабря, 2019, 18:48
Генеральная прокуратура задокументировала факт присутствия российских войск на временно оккупированной территории Луганской области
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
После того, как представители незаконных вооруженных формирований "ЛНР" обстреляли позиции вблизи населенного пункта Луганской области, прокуроры ГПУ при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянные боеприпасы.
Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В ВСУ РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состоял и не состоит.
Эти доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.
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